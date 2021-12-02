Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:30
Mersin'de akü hırsızı rahat tavrıyla 'pes' dedirtti | Video 02.12.2021 | 11:14
05:39
00:27
Mersin'de kaçak sigara üretim atölyesine baskın | Video 02.12.2021 | 11:19
03:12
06:24
06:05
06:05
00:21
Başakşehir'de lodos çatıyı böyle uçurdu | Video 02.12.2021 | 10:55
02:13
Bulgaristan’dan Afganistanlı göçmene insanlık dışı muamele | Video 02.12.2021 | 10:50
02:35
Maltepe’de sığırcık kuşlarının eşsiz dansı görenleri mest etti | Video 02.12.2021 | 10:50
04:38
Bodrum katta öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandı | Video 02.12.2021 | 10:45
03:45
02:43
Esenyurt’ta kaza: Araçların arasında kalmaktan kıl payı kurtuldu | Video 02.12.2021 | 10:50
02:16
İstanbul'da otelci çift katledilmişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 02.12.2021 | 10:54
02:13
Erzurum buz kesti, hava sıcaklığı gündüz eksi 8’i gördü | Video 02.12.2021 | 10:45
00:46
11:44
13:15
01:37
Tekstil atölyesinde fırtına dehşetini yaşadılar! O anlar kamerada | Video 02.12.2021 | 09:38
Erzurum’da hava sıcaklığı gece sıfırın altında 14’e kadar düştü. Soğuk hava nedeniyle araçların camları, kaldırımlar, caddeler buz tuttu.
Erzurum'da dün etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Gece hava sıcaklığının eksi 14 gündüz eksi 8 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da her yer buz tuttu, buz sarkıtları oluştu.
İşe gitmek için buz tutan camlarını güçlükle temizleyen vatandaş, "Gece hava sıcaklığı eksi 10'a kadar düştü. Araçlarımız buz tuttu. Sabah çilemiz yine başladı" dedi.
Öte yandan bölge genelinde gece hava sıcaklığı sıfırın altında Erzurum'da 14, Kars'da 11, Ağrı'da 11, Ardahan'da 11, Bayburt'ta 3 olarak ölçüldü. Erzincan 0 ve Iğdır'da ise 2 derece olarak ölçüldü. Erzurum Palandöken Kayak Merkezinde kar kalınlığı ise 43 santimetreye kadar ulaştı.