Video Yaşam Erzurum buz kesti, hava sıcaklığı gündüz eksi 8’i gördü | Video
Erzurum buz kesti, hava sıcaklığı gündüz eksi 8’i gördü | Video

Erzurum buz kesti, hava sıcaklığı gündüz eksi 8’i gördü | Video

02.12.2021 | 10:45

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Erzurum’da hava sıcaklığı gece sıfırın altında 14’e kadar düştü. Soğuk hava nedeniyle araçların camları, kaldırımlar, caddeler buz tuttu.

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Erzurum'da dün etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Gece hava sıcaklığının eksi 14 gündüz eksi 8 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da her yer buz tuttu, buz sarkıtları oluştu.

İşe gitmek için buz tutan camlarını güçlükle temizleyen vatandaş, "Gece hava sıcaklığı eksi 10'a kadar düştü. Araçlarımız buz tuttu. Sabah çilemiz yine başladı" dedi.

Öte yandan bölge genelinde gece hava sıcaklığı sıfırın altında Erzurum'da 14, Kars'da 11, Ağrı'da 11, Ardahan'da 11, Bayburt'ta 3 olarak ölçüldü. Erzincan 0 ve Iğdır'da ise 2 derece olarak ölçüldü. Erzurum Palandöken Kayak Merkezinde kar kalınlığı ise 43 santimetreye kadar ulaştı.

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