Esenler'de takibe alınan motosikletli uyuşturucu satarken yakalandı | Video 06.06.2023 | 15:47 ESENLER'de şüphe üzerine takibe alınan motosikletli uyuşturucu ticareti yaparken suçüstü yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kazım Karabekir Mahallesi'nde uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışma yaptı. Ekipler şüphe üzerine motosikleti takip aldı. Ekipler motosiklet sürücüsü S.Ç.,'nin bir sokakta motosikletinden inerek ön teker ve çamurluk arasından çanta çıkardığını gördü. S.Ç.'nin çantadan aldığı uyuşturucu maddeyi yaklaşık 20 metre ilerideki bir evden sarkıtılan sepete koyup, içinden 400 lira aldığı gördü. Ekipler S.Ç.'nin yanına giderek üst araması ardından da motosiklette arama yaptı. Motosiklette çamurluk ile tekerlek arasında bulunan çanta içerisinde toplam 72 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. S.Ç. gözaltına alındı.