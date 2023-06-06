Esenler'de takibe alınan motosikletli uyuşturucu satarken yakalandı | Video
ESENLER'de şüphe üzerine takibe alınan motosikletli uyuşturucu ticareti yaparken suçüstü yakalandı.
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