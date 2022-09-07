Eski kız arkadaşının yeni sevgilisini vurdu; o anlar kamerada | Video

BURSA'nın Karacabey ilçesinde Alican Ö. (28), sokakta karşılaştığı eski sevgilisi Tuğba İ. (26) ile yanındaki yeni sevgilisi Hasan D.'yi (25) takip edip, motosiklet ile önlerini kesti. Alican Ö., darbettiği Hasan D.'yi daha sonra tabanca ile vurdu. Tuğba İ. ise bir süre sevgilisinin başında bekleyip, olay yerinden uzaklaştı. O anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 3 Eylül'de saat 13.00 sıralarında Emirsultan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle giden eski sevgilisi Tuğba İ.'yi yeni erkek arkadaşı Hasan D. ile gören Alican Ö., kullandığı motosiklet ile çifti takip etti. Motosikletin önünü kesen Alican Ö., önce Hasan D.'yi darbedip, daha sonra belinden çıkardığı tabanca ile ateş etti. Hasan D. kanlar içinde yere yığılırken, Tuğba İ. ile tartışan Alican Ö. motosikleti ile kaçtı. Hasan D.'nin yanında bir süre bekleyen Tuğba İ ise daha sonra koşarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin yardımına koştuğu Hasan D., ihbarla gelen sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalçasından vurulan Hasan D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaçan Alican Ö. de polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alican Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.