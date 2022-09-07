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OTOMATİK OYNAT
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Sarıyer'de bıçaklı park kavgası kamerada | Video 07.09.2022 | 14:20
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Eski kız arkadaşının yeni sevgilisini vurdu; o anlar kamerada | Video 07.09.2022 | 13:55
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Son Dakika: Mersin Gülnar'da orman yangını! 30 ev tahliye edildi | Video 07.09.2022 | 13:46
05:06
Ayı "Meteor", hocaya teleskop aldırdı | Video 07.09.2022 | 12:45
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DHKP-C'nin beynine operasyon! Duvarları delerek gözaltına aldılar | Video 07.09.2022 | 12:35
01:37
Sokak kavgası karakolda bitti | Video 07.09.2022 | 12:35
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Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı | Video 07.09.2022 | 12:20
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ByLock lisans sahibi David Keynes davasında karar | Video 07.09.2022 | 12:32
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Baklavadan uyuşturucu çıktı | Video 07.09.2022 | 12:34
03:07
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03:15
Yenikapı’daki İETT kazasıyla ilgili şoförün ifadesi ortaya çıktı | Video 07.09.2022 | 11:41
01:55
Kocaeli'de işçileri taşıyan otobüs ağaçlara çarparak durabildi | Video 07.09.2022 | 11:41
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Yaşlı adamın bisikletiyle ölüme gidiş anları ortaya çıktı | Video 07.09.2022 | 11:38
03:15
Yenikapı’daki İETT kazasıyla ilgili şoförün ifadesi ortaya çıktı | Video 07.09.2022 | 11:38
01:17
BURSA'nın Karacabey ilçesinde Alican Ö. (28), sokakta karşılaştığı eski sevgilisi Tuğba İ. (26) ile yanındaki yeni sevgilisi Hasan D.'yi (25) takip edip, motosiklet ile önlerini kesti. Alican Ö., darbettiği Hasan D.'yi daha sonra tabanca ile vurdu. Tuğba İ. ise bir süre sevgilisinin başında bekleyip, olay yerinden uzaklaştı. O anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.