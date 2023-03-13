Video Yaşam Etiler’de lüks restoranda silahlı kavga: 1 yaralı | Video
Etiler’de lüks restoranda silahlı kavga: 1 yaralı | Video

Etiler’de lüks restoranda silahlı kavga: 1 yaralı | Video

13.03.2023 | 08:39

Beşiktaş Etiler Nispetiye Caddesi’nde bulunan lüks restoranda yemek yiyen bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada silahlar çekildi. Silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

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Olay, saat 02.00 sıralarında Beşiktaş Etiler Mahallesi, Nispetiye Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yemek yemek için geldikleri restoranda henüz bilinmeyen bir nedenle bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle silahlar çekildi. Grupta bulunan bir kişi silahtan çıkan kurşunla yaralandı. İddiaya göre, saldırganlar yaraladıkları kişiyi de yanlarına alarak otomobille kaçtılar.

Restoranda bulunan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri, restoranda bulunan güvenlik kameralarını inceleyip olay yeri çalışması yaptı. Olay yeri inceleme ekipleri restoranın içinde uzun süre incelemelerde bulundu.

Kaçan saldırganların yakalanması için emniyetin soruşturması devam ediyor.

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