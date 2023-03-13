Etiler’de lüks restoranda silahlı kavga: 1 yaralı | Video
Beşiktaş Etiler Nispetiye Caddesi’nde bulunan lüks restoranda yemek yiyen bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada silahlar çekildi. Silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Restoranda bulunan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.
Polis ekipleri, restoranda bulunan güvenlik kameralarını inceleyip olay yeri çalışması yaptı. Olay yeri inceleme ekipleri restoranın içinde uzun süre incelemelerde bulundu.
Kaçan saldırganların yakalanması için emniyetin soruşturması devam ediyor.
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