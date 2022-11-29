Video Yaşam Eyüpsultan'da ağaçlık alana uçan otomobilde yangın çıktı: 1'i polis, 2 ölü | Video
Eyüpsultan'da ağaçlık alana uçan otomobilde yangın çıktı: 1'i polis, 2 ölü | Video

Eyüpsultan'da ağaçlık alana uçan otomobilde yangın çıktı: 1'i polis, 2 ölü | Video

29.11.2022 | 08:47

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OTOMATİK OYNAT

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EYÜPSULTAN'da seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra ağaçlık alana uçtu. Kaza sonrası yangın çıkan otomobilde, 1?i polis 2 kişi hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 22.00 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi Selanik Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Göktürk'ten Kemerburgaz istikametine giden otomobilin sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce bariyerlere çarptı ardından da savrularak yol kenarındaki ağaçlık alana uçtu. Kaza sonrası yaklaşık 5 metrelik ağaçlık alana uçan otomobilde yangın çıktı. Çevredekiler, bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası sağlık ekipleri otomobilde bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri yaptıkları incelemede, otomobilde hayatını kaybedenlerin polis memuru O.K. ve arkadaşı T.U. olduğunu belirledi. Ekipler, olay yerinde ve yanan otomobilde detaylı inceleme yaptı. Ayrıca hayatını kaybeden polis memuru O.K.'nın Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli ve evli olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yeri incelemelerinin ardından hayatını kaybeden polis memuru O.K. ve arkadaşı T. U.?nun cansız bedenleri incelenmek üzere cenaze aracı ile Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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