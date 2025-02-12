Eyüpsultan’da korkutan yangın: İtfaiye su sıkmakta aciz kaldı, facia ucuz atlatıldı…
Eyüpsultan'da inşaatı devam eden Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde işçilerin kaldığı 2 konteynerde yangın çıktı. Konteynerler alevlere teslim olurken yangının elektrikli ısıtıcıdan dolayı çıktığı öğrenildi. Adliye çevresi yoğun dumana maruz kalırken, itfaiye ekipleri yangının ilk dakikalarında müdahalede yetersiz kaldı. Olay yerine gelen iki itfaiye aracı dakikalarca hortumu açmakla meşgul oldu. Su sıkmakta aciz kalan itfaiye yangın kendiliğinden sönmek üzereyken müdahale edebildi.
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