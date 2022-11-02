Video Yaşam Fatih’te motosikletli saldırganlar böyle dehşet saçtı: 2 yaralı! O anlar kamerada | Video
Fatih’te motosikletli saldırganlar böyle dehşet saçtı: 2 yaralı! O anlar kamerada | Video

Fatih’te motosikletli saldırganlar böyle dehşet saçtı: 2 yaralı! O anlar kamerada | Video

02.11.2022 | 09:40

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İstanbul Fatih’te 2 motosikletin üzerindeki 4 şüpheli, yol kenarındaki motosikletin üzerinde oturan başka bir kişiye silahlı saldırıda bulundu. Açılan ateş sonucu motosikletin üzerinde oturan kişi ve annesiyle birlikte yolda yürüyen bir genç yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, yaşananlar bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, 31 Ekim günü Fatih Seyyid Ömer Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 2 motosikletin üzerinde bulunan 4 şüpheli, yüzlerini kask, maske ve kapüşonla gizleyerek cadde üzerinde seyrediyordu. Şüphelilerden biri henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarındaki motosikletin üzerinde oturan Eray Anıl K.'ya ateş açtı. Açılan ateş sonucu omzundan vurulan Eray Anıl K., kendini park halindeki araçların arkasına attı. O sırada annesiyle birlikte yolda yürüyen Ahmet C. isimli genç ise koluna isabet eden kurşunla yaralandı.

POLİS, MOTOSİKLETLİ SALDIRGANLARIN PEŞİNDE
Yaralılar, cadde esnafının yardımıyla çevredeki hastanelere götürüldü. Omzundan yaralanan Eray Anıl K. ile kolundan yaralanan Ahmet C.'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. İhbar üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Cadde üzerindeki güvenlik kameralarını izleyen ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

SİLAHLI SALDIRI KAMERADA
Öte yandan motosikletli şüphelilerin gerçekleştirdiği silahlı saldırı bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin üzerinde oturan kişinin açılan ateş sonucu yaralandığı ve kendini park halindeki araçların arkasına attığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise şüpheliler motosikletleriyle olay yerinden hızla uzaklaşıyor.

"YARALIYA TAMPON YAPTIM"
Yaşananları anlatan esnaf Emre Doğan, "Ben olay sırasında dışarıda kapının önünde duruyordum. Tam o esnada karşıdan silah sesi duydum. Motorla geçerken ateş ettiler. Vuranların gittiklerini gördükten sonra müdahale etmeye gittim. Zaten tampon yaptık. Arabaya bindirdik, ondan sonra ne oldu bilmiyorum. İlk müdahale burada yapıldı. Yaralıya tampon yaptığımda kurşunun arkadan çıktığını fark ettim. İki taraftan kan geliyordu. İki tarafa da tampon yapıldı. Yaralının bilinci yerindeydi. Olayın neden kaynaklandığını bilmiyorum" dedi.

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