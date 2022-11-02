Fatih’te motosikletli saldırganlar böyle dehşet saçtı: 2 yaralı! O anlar kamerada | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:25
00:56
01:56
40:24
KYK yurdunda kız kıza bir gün | Video 02.11.2022 | 08:36
00:51
İstanbul’da DEAŞ’a operasyon: 6 gözaltı | Video 02.11.2022 | 09:40
00:26
00:33
Ateş açınca takibe başladılar... Yunuslar işte böyle yakaladı! | Video 02.11.2022 | 09:17
07:50
Bursa'daki fabrika yangını gece geç saatlere kadar devam etti | Video 02.11.2022 | 08:35
01:56
İstanbul trafiğinde yoğunluk yüzde 62'ye ulaştı | Video 02.11.2022 | 08:41
01:22
01:50
Iraklı sevgilisini öldürüp otomobille kaçarken intihar etti | Video 01.11.2022 | 15:34
00:15
Öğrenci servisine ateş eden sürücü ikinci kez tutuklandı | Video 01.11.2022 | 15:37
00:42
01:18
Afyonkarahisar’da vahşet! Yakılan otomobilden 2 erkek cesedi çıktı | Video 01.11.2022 | 15:07
02:32
01:32
Karaman’da 4 katlı binada çıkan yangını korkuttu | Video 01.11.2022 | 14:40
08:21
02:03
00:44
İstanbul Fatih’te 2 motosikletin üzerindeki 4 şüpheli, yol kenarındaki motosikletin üzerinde oturan başka bir kişiye silahlı saldırıda bulundu. Açılan ateş sonucu motosikletin üzerinde oturan kişi ve annesiyle birlikte yolda yürüyen bir genç yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, yaşananlar bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
POLİS, MOTOSİKLETLİ SALDIRGANLARIN PEŞİNDE
Yaralılar, cadde esnafının yardımıyla çevredeki hastanelere götürüldü. Omzundan yaralanan Eray Anıl K. ile kolundan yaralanan Ahmet C.'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. İhbar üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Cadde üzerindeki güvenlik kameralarını izleyen ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
SİLAHLI SALDIRI KAMERADA
Öte yandan motosikletli şüphelilerin gerçekleştirdiği silahlı saldırı bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin üzerinde oturan kişinin açılan ateş sonucu yaralandığı ve kendini park halindeki araçların arkasına attığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise şüpheliler motosikletleriyle olay yerinden hızla uzaklaşıyor.
"YARALIYA TAMPON YAPTIM"
Yaşananları anlatan esnaf Emre Doğan, "Ben olay sırasında dışarıda kapının önünde duruyordum. Tam o esnada karşıdan silah sesi duydum. Motorla geçerken ateş ettiler. Vuranların gittiklerini gördükten sonra müdahale etmeye gittim. Zaten tampon yaptık. Arabaya bindirdik, ondan sonra ne oldu bilmiyorum. İlk müdahale burada yapıldı. Yaralıya tampon yaptığımda kurşunun arkadan çıktığını fark ettim. İki taraftan kan geliyordu. İki tarafa da tampon yapıldı. Yaralının bilinci yerindeydi. Olayın neden kaynaklandığını bilmiyorum" dedi.