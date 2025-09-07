Video Yaşam FETÖ tehdidiyle 1 milyon 293 bin lira dolandıran 5 sahte polis yakalandı | Video
FETÖ tehdidiyle 1 milyon 293 bin lira dolandıran 5 sahte polis yakalandı

FETÖ tehdidiyle 1 milyon 293 bin lira dolandıran 5 sahte polis yakalandı | Video

07.09.2025 | 10:26

Adana'nın Pozantı ilçesinde telefonla aradıkları şahsa kendilerini polis olarak tanıtıp, FETÖ tehdidiyle 693 bin lira parasını ve 600 bin liralık altınını aldıktan sonra jandarma tarafından yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay Pozantı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre 68 yaşındaki bir vatandaşı telefonla arayan şahıslar kendilerini polis olarak tanıttı. Vatandaşa FETÖ ile bağlantılı olduğunu söyleyip korkutarak evde para ve altınları istedi. Korkan vatandaş 693 bin lira para ve 600 bin lira değerenideki altınları eve gelen sahte polislere teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan vatandaş jandarmaya ihbarda bulundu. Bunun üzerine çalışma başlatan Adana İl Jandarma ve Pozantı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 5 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan şüphelilerden T.M.Y ve Y.E.U. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarfından tutuklandı. Diğer şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
