Freni boşalan vinç, park halindeki araçlara böyle çarptı | Video

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Esenyurt’ta freni boşalan vinç, sokakta bulunan park halindeki araçlara çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün 22.00 sıralarında Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 59 PZ 246 plakalı vinç, freni boşalarak yokuş aşağı kaydı. Kontrolden çıkan vinç, park halinde bulunan 34 DJ 3382 plakalı araca çarptı. Vincin çarptığı araç, önünde bulunan araca, öndeki araç ise bir başka araca çarptı. Yaşanan kazada, sokakta park halindeki 3 otomobil hasar gördü. Araçların içerisinde ve sokakta herhangi bir insanın bulunmaması ise olası faciayı önledi.
Freni boşalan vincin, park halindeki araca çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.