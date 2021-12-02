Gaziantep'te ilkokulda yangın paniği! Kaçmaya çalışan öğretmen camdan atladı | Video
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Gaziantep'te bir ilkokulun kazan dairesinde çıkan yangın nedeniyle büyük panik yaşandı. Olay esnasında bir öğrenci ve öğretmen dumandan etkilenirken, panikle camdan aşağıya atlayan bir öğretmen ise yaralandı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan Cumhuriyet İlköğretim Okulunun kazan dairesinde yangın başladı. Öğrenciler derste olduğu esnada başlayan yangın nedeniyle büyük panik yaşandı. Okul idaresi ve öğretmenlerinin yardımıyla öğrenciler okulun bahçesine çıkarılırken, bir öğrenci ve ve öğretmen dumandan etkilendi. Yangın esnasında büyük panik yaşayan bir öğretmen ise camdan atladı. Ağacın üzerine düşen öğretmen yaralandı.
Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar ise ambulanslarla hastaneye götürüldü.
Polisin geniş güvenlik tedbirleri aldığı olay yerinde ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.