Gaziosmanpaşa'da kuyumcuyu darp edip 1 kilo altın ve 300 bin lirayı böyle çaldılar! | Video
İstanbul Gaziosmanpaşa’da altın bozdurma bahanesiyle kuyumcuya giren şüpheliler iş yeri sahibi ile çalışanı darp edip kasada bulunan yaklaşık 1 kilogram altın ve 300 bin lira nakit parayı çalarak kaçtı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken, daha önce bir tırı gasp ettikleri belirlenen 5 şüpheli, Kars’ta yakalandı.
SOYGUN GÜVENLİK KAMERASINDA
Soygun anları güvenlik kameraya anbean yansıdı. Görüntülerde, tezgahın arkasında bekleyen 2 şüphelinin, tezgahın üzerine atladığı ve iş yeri sahibi ile çalışanı darp ettiği görülüyor. Ardından suç ortaklarıyla birlikte kasada bulunan altınları ve parayı gasp eden şüphelilerin kiralayıp çaldıkları otomobille hızla olay yerinden kaçtıkları anlar da görüntülerde yer aldı. Öte yandan, şüphelilerden birinin soygun esnasında kamyonla kuyumcunun bulunduğu caddeyi kapattığı da öğrenildi.
AĞRI'YA GİDERKEN KARS'TA YAKALANDILAR
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada, soyguncuların kullandığı otomobil Sultangazi'de terk edilmiş halde bulundu. Yapılan teknik takibin ardından şüphelilerin sahte kimliklerle yolcu otobüsüne binerek İstanbul'dan Ağrı'ya gittikleri tespit edildi. Jandarma ile birlikte yapılan ortak operasyonda şüpheliler Ağrı'ya giden otobüsü Kars'ta durdurdu. Otobüsle Ağrı'ya kaçmaya çalışan Azerbaycan uyruklu 5 şüpheli yakalanarak İstanbul'a getirildi.
DAHA ÖNCE BİR TIRDAN 2 BUÇUK MİLYON ÇALMIŞLAR
Şüphelilerin soygundan birkaç gün önce birkaç defa iş yerinin önüne gelerek keşif yaptıkları da tespit edildi. Yapılan incelemede şüphelilerden Süphan H.'nin 29 Ağustos'ta Başakşehir'deki tır gaspı olayının da faili olduğu belirlendi. Yaklaşık 2 milyon 500 bin lira paranın çalındığı olayla ilgili daha önceden de 1 kişinin yakalanarak tutuklandığı belirtildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Azerbaycan uyruklu 5 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
