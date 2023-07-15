Giresun'da fabrikada göçük meydana gelmişti... Günler öncesinde çekilen görüntü adeta felaketin sinyallerini vermiş! | Video
Giresun'un Yağlıdere ilçesine bağlı Üçtepe Beldesinde bir su fabrikasında meydana gelen obruk şekilindeki göçük günler öncesinde felaketin sinyallerini vermiş.
Şinasi Özdemir isimli işçinin hayatını kaybettiği göçük olayının yaşandığı alanda meydana gelen daha önceki heyelanda alanda yığılı bulunan paletlerin dereye devrildiği anların bulunduğu görüntüler kameraya anbean yansıdı.Öte yandan Özdemir'in suya kapılarak yaşamını yitirdiği ve göçük esnasında yıkılan menfezin ise yetersiz kaldığı da dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:44
04:35
00:58
Konya'da 145 kök kenevir ele geçirildi | Video 15.07.2023 | 12:27
10:04
08:45
02:46
11:57
02:54
İkiz şehitlerin babası: "Bu vatan için canımızı vermeye hazırız" | Video 15.07.2023 | 11:01
02:11
02:34
06:52
05:46
01:51
02:21
Kundaklanan araç küle döndü | Video 15.07.2023 | 10:04
04:08
Bisikletle dünya turuna çıktı, bir daha dönmedi! | Video 15.07.2023 | 09:56
01:39
03:38
15 Temmuz şehidinin annesi: "Üzüntülü ama gururluyum" | Video 15.07.2023 | 09:46
00:51
İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı | Video 15.07.2023 | 09:46
01:13
Oğlunu kurtarmak isteyen anne yaralandı | Video 15.07.2023 | 09:43
01:03
Fatih'te iki farklı noktada aynı anda yangın çıktı! | Video 15.07.2023 | 09:44