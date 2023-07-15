Video Yaşam Giresun'da fabrikada göçük meydana gelmişti... Günler öncesinde çekilen görüntü adeta felaketin sinyallerini vermiş! | Video
Giresun'da fabrikada göçük meydana gelmişti... Günler öncesinde çekilen görüntü adeta felaketin sinyallerini vermiş! | Video

Giresun'da fabrikada göçük meydana gelmişti... Günler öncesinde çekilen görüntü adeta felaketin sinyallerini vermiş! | Video

15.07.2023 | 13:46

Giresun'un Yağlıdere ilçesine bağlı Üçtepe Beldesinde bir su fabrikasında meydana gelen obruk şekilindeki göçük günler öncesinde felaketin sinyallerini vermiş.

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Bir işçinin hayatını kaybettiği 2 işçininde yaralandığı göçük olayınından günler öncesinde su fabrikasında heyelan meydana gelmiş. Heyelanın yaşandığı anlara ait cep telefonu kamerasıyle çekilen görüntüler ortaya çıktı.

Şinasi Özdemir isimli işçinin hayatını kaybettiği göçük olayının yaşandığı alanda meydana gelen daha önceki heyelanda alanda yığılı bulunan paletlerin dereye devrildiği anların bulunduğu görüntüler kameraya anbean yansıdı.

Öte yandan Özdemir'in suya kapılarak yaşamını yitirdiği ve göçük esnasında yıkılan menfezin ise yetersiz kaldığı da dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

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