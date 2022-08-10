Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:59
Gökyüzünü kızıla boyadı, görenler mest oldu | Video 10.08.2022 | 10:16
01:26
00:51
00:22
01:26
01:03
Ordu'da fındık işçileri arasında silahlı kavga: 12 yaralı | Video 10.08.2022 | 09:20
02:52
Lunaparkta feci kaza! Tren raydan çıktı: 1 ölü, 3 yaralı | Video 10.08.2022 | 08:41
02:38
05:09
02:01
01:03
Bursa’da işçileri taşıyan 2 servis minibüsü çarpıştı: 8 yaralı | Video 10.08.2022 | 09:21
00:57
Araziye ekilen Hint keneviri dron ile tespit edildi | Video 10.08.2022 | 09:20
02:01
01:27
Düğün konvoyundaki kavga kamerada | Video 10.08.2022 | 08:34
03:20
02:16
Elazığ’da doktora silahlı saldırı | Video 10.08.2022 | 00:05
06:56
Fatih’te inşaat halindeki cami alev alev yandı | Video 09.08.2022 | 23:46
01:13
Giresun'da lunaparkta raylı oyuncak devrildi: 1'i ağır 4 yaralı | Video 09.08.2022 | 23:33
04:49
00:37
Arjantin’de otobüs köprüden düştü: 3 yaralı | Video 09.08.2022 | 22:19
Erzurum’da günbatımıyla beraber gökyüzünü kızıla boyayan güneşin görüntüsü hayran bıraktı.