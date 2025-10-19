Hafif ticari araç petrol ofisine daldı! Mardin'de faciadan dönüldü | Video
19.10.2025 | 16:38
Mardin’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, petrol istasyonunun basamaklarına çarparak durabildi. O amlar güvenlik kamerasına yansırken kazada 2 kişi yaralandı.
