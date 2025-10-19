Hafif ticari araç petrol ofisine daldı! Mardin'de faciadan dönüldü | Video 19.10.2025 | 16:38 Mardin’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, petrol istasyonunun basamaklarına çarparak durabildi. O amlar güvenlik kamerasına yansırken kazada 2 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre kaza Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi Mardin Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir petrol istasyonunda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, petrol istasyonunun basamaklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza anı, petrol istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.