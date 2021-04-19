Hafta sonu kıraathanede toplandılar! 23 kişiye 73 bin liralık mesafesizlik cezası!

İstanbul’da bir kıraathanede sokağa çıkma kısıtlamasına ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 23 kişiye 73 bin 140 lira ceza kesildi. O anlar polis kameralarına yansıdı.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kontrol ve denetimlerini sürdüren İstanbul Polisi; Beyoğlu İlçesi'ne bağlı Piyale Paşa Mahallesi'nde bulunan bir iş yerini dün akşam saat 18.45 sıralarında denetledi. Yasal olmayan oyun makinelerinin bulunduğu tespit edilen ve kapalı olması gereken saatlerde faaliyet yürütülen adreste Koronavirüs salgını tedbirlerine aykırı hareket edildiği saptandı. O anlar polis kameralarına yansıdı. "Kıraathane" olarak faaliyet yürütülen adreste bulunan ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 23 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle toplamda 73 bin 140 liralık idari para cezası kesildi. Söz konusu adres Beyoğlu İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.