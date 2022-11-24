Video Yaşam Haluk Levent: "Kediyi çatıdan atanı bulana ödül var" | Video
Haluk Levent:

Haluk Levent: "Kediyi çatıdan atanı bulana ödül var" | Video

24.11.2022 | 12:40

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Şarkıcı Haluk Levent, sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken, kedinin çatıdan atıldığı videoyu paylaştı. Levent, bir hayırseverin videoki kişiyi bilen ve karakola şikayette bulunan kişiye 25 bin lira ödül vereceğini açıkladı.

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Sosyal medya platformlarından birinde, çatıya çıkan bir kişinin, kediyi eline alıp fırlattığı video paylaşıldı. Video tepkilere neden oldu. Tepki gösterenlerden biri de şarkıcı Haluk Levent oldu. Haluk Levent, twitter adresinden videoyu alıntılayıp, "Bir hayırseverimiz aradı. Bu videoyu gönderdi. Bu kişiyi bilen arkadaş en yakın polis karakoluna başvurabilir mi? Başvurusu doğru olan arkadaşa hayırseverimiz 25 bin TL ödül vereceğini açıkladı. Şikayet dilekçesini bu twitin altına yazmanız yeterli. Bizler size ulaşacağız." paylaşımında bulundu.

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