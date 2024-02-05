Helikopter kazasında şehit olan polisler son yolculuğuna uğurlandı | Video
Gaziantep'te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk son yolculuğuna uğurlandı.
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