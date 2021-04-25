Video Yaşam Hem kısıtlamayı ihlal ettiler hem sosyal mesafeyi | Video

Hem kısıtlamayı ihlal ettiler hem sosyal mesafeyi | Video

Hem kısıtlamayı ihlal ettiler hem sosyal mesafeyi | Video
25.04.2021 | 11:52

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İstanbul’da bir kafede sosyal mesafe kurallarına ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 21 kişiye 69 bin lira ceza kesildi.

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İstanbul Emniyeti; Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saat 22.30 sıralarında Kartal Orhantepe Mahallesi'nde açık olan bir kafeyi denetledi. Adreste 21 kişinin bulunduğu ve söz konusu kişilerin sosyal mesafe kurallarına riayet etmedikleri tespit edildi. 21 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle toplamda 69 bin 300 lira idari para cezası kesildi. Ruhsatsız olarak faaliyet yürütülen adres Kartal İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

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