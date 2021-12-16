Video Yaşam Hortumda yıkılan evinde piyano çaldı | Video
Hortumda yıkılan evinde piyano çaldı | Video

Hortumda yıkılan evinde piyano çaldı | Video

16.12.2021 | 23:17

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ABD’nin Kentucky eyaletindeki hortum felaketinin ardından yıkılan evine gelen bir kişi, evdeki enkazın arasında piyano çaldı.

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