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OTOMATİK OYNAT
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Hortumda yıkılan evinde piyano çaldı | Video 16.12.2021 | 23:17
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Kağıt toplayıcılarının deposunda yangın çıktı | Video 16.12.2021 | 20:44
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Kod adı MET... 372.5 kilogram ele geçirildi 16.12.2021 | 17:23
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Afyonkarahisar'da liseli kızların kavgası böyle görüntülendi | Video 16.12.2021 | 16:39
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Avcılar’da kibritle oynayan 2 yaşındaki çocuk evi yaktı! | Video 16.12.2021 | 15:21
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Kaçarken midye dolu çuvalları denize attılar | Video 16.12.2021 | 15:20
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Esenyurt'ta 2 kişi yaralandı, kazaya neden olan tır sürücüsü kaçtı | Video 16.12.2021 | 14:56
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Heyelan sonrası kopan kayalar akaryakıt istasyonuna zarar verdi | Video 16.12.2021 | 14:52
00:38
Kayseri'de sahte içki operasyonu | Video 16.12.2021 | 14:44
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Bartın’da sağanak yağış taşkınlara neden oldu | Video 16.12.2021 | 13:55
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Ankara'da uyuşturucu tacirlerine darbe 16.12.2021 | 13:35
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Çatalca'da kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler | Video 16.12.2021 | 12:50
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Şişli'de kaldırıma çarpan motokurye havada taklalar attı | Video 16.12.2021 | 12:54
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Elazığ'da iş yerinden kablo çalan 2 şüpheli tutuklandı | Video 16.12.2021 | 12:39
ABD’nin Kentucky eyaletindeki hortum felaketinin ardından yıkılan evine gelen bir kişi, evdeki enkazın arasında piyano çaldı.