Video Yaşam Husumetlilerinin dükkanına ateş açan şahıslar müşterileri vurdu: 1 ölü, 2 yaralı | Video
Husumetlilerinin dükkanına ateş açan şahıslar müşterileri vurdu: 1 ölü, 2 yaralı | Video

Husumetlilerinin dükkanına ateş açan şahıslar müşterileri vurdu: 1 ölü, 2 yaralı | Video

31.03.2025 | 14:29

Pendik'te şüpheli şahıslar, husumetli oldukları kişilerin kebapçı dükkanına silahla ateş açtı. Dükkanda yemek yerken kurşunların hedefi olan 3 müşteriden biri hayatını kaybederken ikisi yaralandı.

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Olay, Pendik'te Yenişehir Mahallesi'ndeki bir kebapçıda geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli oldukları kişilerin kebapçı dükkanının önüne otomobille gelen şüpheliler tarafından, dükkana doğru silahla ateş açıldı. Saldırı sırasında kebapçıda yemek yiyen ve husumetli taraflarla ilgileri olmayan müşteriler Koray İspir, Yusuf Topal ve Emrullah Gürlük kurşunların hedefi oldu.

Şüpheliler olay sonrası hızla kaçarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Silahla vurulan Koray İspir hayatını kaybederken, yaralanan Topal ve Gürlük ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

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