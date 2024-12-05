Video Yaşam İçinde 4 milyon lira değerinde döviz olan kasayı böyle çaldılar | Video
İçinde 4 milyon lira değerinde döviz olan kasayı böyle çaldılar | Video

İçinde 4 milyon lira değerinde döviz olan kasayı böyle çaldılar | Video

05.12.2024 | 09:59

Fatih'te bir işyerine girerek, içinde yaklaşık 4 milyon TL değerinde döviz bulunan kasayı çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli, polis tarafından yakalandıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerinde, kasayı yerde sürükleyerek çaldıkları görüldü.

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Olay 28 Kasım'da Katip Kasım Mahallesi Asker sokak üzerindeki bir kargo şirketinde meydana geldi. Sabah işyerini açan E.Y., içerisinde yaklaşık 4 milyon TL değerinde döviz olan kasanın yerinde olmadığını görerek polise haber verdi. Hırsızları yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Ekipler, kimlikleri tespit edilen şüpheliler Bahaddin G.(24) ile Adem K.'yi(22) gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde 1 ruhsatsız tabanca ve buna ait 44 mermi ele geçirildi. Daha önce de suç kayıtları olduğu tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Şüphelilerin işyerinden kasayı çaldıkları anlar, işyerindeki ve çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, gece saatlerinde işyerine giren şüphelilerin bir süre arama yaptıktan sonra ofis kısmında kasayı bulmaları ve sürükleyerek işyerinden çıkardıkları kasayı geldikleri otomobilin bagajına yükleyerek kaçtıkları anlar yer alıyor.

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