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İETT otobüsü ile cip çarpıştı: 4 yaralı | Video

İETT otobüsü ile cip çarpıştı: 4 yaralı | Video

22.06.2023 | 11:32

Pendik’te kontrolden çıkan cip karşı yöne geçerek seyir halindeki İETT otobüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs de kaldırımda bulunan bir ağaca çarparak durdu. İETT otobüsünde bulunan bir şoför ile 3 yolcu yaralandı. Cipin sürücüsü ile yanında bulunan kişi ise olay yerinden koşarak kaçtı.

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Kaza, Pendik'te Sapanbağları Mahallesi Yunus Caddesi üzerinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks cip refüjü aşarak yolun karşı yönüne geçti. Süratle ilerleyen cip, yolda seyir halinde olan Gökhan Yıldız kontrolündeki İETT otobüsü ile çarpışarak savruldu. Cipin çarpmasıyla savrulan otobüs de kaldırımdaki bir ağaca çarparak durdu. Otobüsün ön camı adeta tuzla buz olurken cipte de büyük maddi hasar meydana geldi. Otobüste bulunan şoför Gökhan Yıldız ile Aliye Pak, Aynur Güngör, Büşra Aksoy Ekşi isimli yolcular yaralandı. Cipin sürücüsü ile yanında bulunan şahıs ise cipi olay yerinden bırakıp koşarak kaçtı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri de olaya ilişkin çalışma başlattı. Otobüsteki yolculardan Tülay Ateş, "Arkada oturuyordum. Araba bir anda ağaca çarptı ama felaketti. Önüne hızla araba geçince şoför ister istemez hakimiyetini kaybetti ağaca vurdu. Biz de o şokla dışarı çıktık. Otobüs çok dolu değildi. Bende hafif ağrı var" dedi.

Cavit Karataş, "Kartal metro hattına KM34 seferi ile gelirken, seyir halindeydik şoförümüz o ana kadar dikkatliydi olumsuzluk yaşatmadı. Bir anda karşı istikametten yüksek süratle gelen cipi gördüm. Şoförümüzün manevra yapmasıyla kurtararak ancak bu şekilde darbe aldık. Bu kişiler ya ehliyetsizdi ya da emniyet güçlerinden kaçar haldeler" dedi.

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