İETT otobüsü ile cip çarpıştı: 4 yaralı | Video
Pendik’te kontrolden çıkan cip karşı yöne geçerek seyir halindeki İETT otobüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs de kaldırımda bulunan bir ağaca çarparak durdu. İETT otobüsünde bulunan bir şoför ile 3 yolcu yaralandı. Cipin sürücüsü ile yanında bulunan kişi ise olay yerinden koşarak kaçtı.
Cavit Karataş, "Kartal metro hattına KM34 seferi ile gelirken, seyir halindeydik şoförümüz o ana kadar dikkatliydi olumsuzluk yaşatmadı. Bir anda karşı istikametten yüksek süratle gelen cipi gördüm. Şoförümüzün manevra yapmasıyla kurtararak ancak bu şekilde darbe aldık. Bu kişiler ya ehliyetsizdi ya da emniyet güçlerinden kaçar haldeler" dedi.
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