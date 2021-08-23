İstanbul Beylükdüzü'nde eğlence mekanı çıkışında skandal görüntüler! Tekme tokat saldırı kamerada...
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İstanbul Beylikdüzü'nde eğlenmek için gece kulübüne giden şahıslar ortalığı birbirine kattı. Onlarca kişinin birbirine saldırdığı o anlar, vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bir AVM'de meydana geldi. AVM'de bulunan bir gece kulübüne eğlenmeye gelen şahıslar çıkışta nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü birbirlerine saldırdı. Olaya mekan güvenliklerinin girmesiyle ortalık adeta savaş alanına döndü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga bir vatandaşın cep telefonuna kamerasına saniye saniye yansıdı.