Video Yaşam İstanbul Kayaşehir'de pencere kenarına çıkan çocuğun annesi konuştu

İstanbul Kayaşehir'de pencere kenarına çıkan çocuğun annesi konuştu

İstanbul Kayaşehir'de pencere kenarına çıkan çocuğun annesi konuştu
09.09.2021 | 16:15

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

15 kişinin hayatını kaybettiği Doğanlar Apartmanı ile ilgili korkunç iddia | Video 04:54
15 kişinin hayatını kaybettiği Doğanlar Apartmanı ile ilgili korkunç iddia | Video 09.09.2021 | 16:14
Sakarya’da baba dehşeti! Sanayi sitesinde iki oğlunu silahla vurdu | Video 02:32
Sakarya'da baba dehşeti! Sanayi sitesinde iki oğlunu silahla vurdu | Video 09.09.2021 | 16:14
Minibüsteki yaşlıları hedef alan yan kesicinin taktiği pes dedirtti | Video 03:25
Minibüsteki yaşlıları hedef alan yan kesicinin taktiği pes dedirtti | Video 09.09.2021 | 16:14
İstanbul Kayaşehir’de pencere kenarına çıkan çocuğun annesi konuştu 05:53
İstanbul Kayaşehir'de pencere kenarına çıkan çocuğun annesi konuştu 09.09.2021 | 16:15
Köpeğin yuttuğu balonlar endoskopi yöntemiyle çıkartıldı | Video 03:26
Köpeğin yuttuğu balonlar endoskopi yöntemiyle çıkartıldı | Video 09.09.2021 | 15:26
Sevgilisinden ayrılan genç kız çatıya çıktı | Video 03:30
Sevgilisinden ayrılan genç kız çatıya çıktı | Video 09.09.2021 | 15:31
İstanbul Kayaşehir’de yürekler ağza geldi; küçük çocuk pencerenin pervazında oturdu 01:59
İstanbul Kayaşehir'de yürekler ağza geldi; küçük çocuk pencerenin pervazında oturdu 09.09.2021 | 13:39
Esenyurt’ta hemşeri derneklerine CHP kilidi | Video 02:12
Esenyurt'ta hemşeri derneklerine CHP kilidi | Video 09.09.2021 | 15:10
Eski eşini sokak ortasında 10 yerinden bıçakladı! Dehşet anları kamerada | Video 00:54
Eski eşini sokak ortasında 10 yerinden bıçakladı! Dehşet anları kamerada | Video 09.09.2021 | 13:36
Trafik kazası sonrası tartışma cinayetle bitti | Video 02:30
Trafik kazası sonrası tartışma cinayetle bitti | Video 09.09.2021 | 13:39
Ödüllü müzede harman coşkusu! 00:36
Ödüllü müzede harman coşkusu! 09.09.2021 | 12:48
Hasan Basri Yalçın | Tuhaf ziyaretler dizisi 04:01
Hasan Basri Yalçın | Tuhaf ziyaretler dizisi 09.09.2021 | 13:10
Erzurumlu vatandaşın Ovit Tüneli’nden geçerken yaşadığı sevinç milyonlara ulaştı | Video 02:32
Erzurumlu vatandaşın Ovit Tüneli'nden geçerken yaşadığı sevinç milyonlara ulaştı | Video 09.09.2021 | 11:42
Ataşehir’de el freni boşalan aracın apartman bahçesine uçtuğu anlar kamerada | Video 02:26
Ataşehir’de el freni boşalan aracın apartman bahçesine uçtuğu anlar kamerada | Video 09.09.2021 | 11:22
Mahmut Övür | Dua tartışmasına Yargıtay’dan bakmak 04:26
Mahmut Övür | Dua tartışmasına Yargıtay’dan bakmak 09.09.2021 | 12:50
Balık 70, kafasından çıkan taş 600 TL 04:46
Balık 70, kafasından çıkan taş 600 TL 09.09.2021 | 12:03
SON DAKİKA: Kayseri’de kadınları falakaya yatıran Erkan T.’nin şok WhatsApp mesajları ortaya çıktı! O kadından ilk açıklama... 05:23
SON DAKİKA: Kayseri'de kadınları falakaya yatıran Erkan T.'nin şok WhatsApp mesajları ortaya çıktı! O kadından ilk açıklama... 09.09.2021 | 11:32
Bursa’da tekme tokat müşteri kavgası kamerada | Video 00:42
Bursa'da tekme tokat müşteri kavgası kamerada | Video 09.09.2021 | 10:55
SON DAKİKA: Müge Anlı’da art arda şok açıklamalar! Arabama üç erkek bindi Kadına şiddet dehşeti kamerada... 09:44
SON DAKİKA: Müge Anlı'da art arda şok açıklamalar! "Arabama üç erkek bindi" Kadına şiddet dehşeti kamerada... 09.09.2021 | 10:48
Isparta Şehir Hastanesi 4,5 yılda sınırları aştı, 6 milyon 860 bin hastaya hizmet verdi | Video 08:16
Isparta Şehir Hastanesi 4,5 yılda sınırları aştı, 6 milyon 860 bin hastaya hizmet verdi | Video 09.09.2021 | 10:36

Başakşehir'de 15 katlı binanın 7'nci katındaki pencere pervazına çıkıp oturan 2 yaşındaki çocuğun annesi, "Hala elim ayağım titriyor. Dünden beri yaşamıyor gibi hissediyorum" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Başakşehir Kayaşehir'deki 15 katlı bir sitenin 7'nci katındaki dairenin pencere pervazına çıkıp dakikalarca oturan 2 yaşındaki çocuk komşuları tarafından görüntülendi. Görüntülerde sonrası şoka girdiğini söyleyen anne o anları anlattı;


Anne, "Büyük kızım okuldaydı onu okuldan almaya gittim. Çocuğumu annemin yanına bıraktım. Rüzgârdan pencere açılmış. Annem de yaşlı olduğu için uyuya kalmış. Şu an bile çok kötü durumdayım. Okuldan büyük kızımı alıp geldiğim an herkes aşağıdaydı ben hemen yukarı çıktım. Zaten kızım pencereden kendi çabasıyla inmiş. Dünden beri kendimde değilim" dedi.


"ÇOK DİKKAT EDERİM AMA ARTIK OLACAĞI VARMIŞ"
Bütün ailelerin çok dikkat etmesi gerektiğini söyleyen anne, "Normalde kapıyı kilitlerim. Cami kapatırım. Çok dikkat ederim ama artık olacağı varmış. Bu saatten sonra kızımı asla yanımdan ayırmam. Hala elim ayağım titriyor. Dünden beri yaşamıyor gibi hissediyorum. Bebeğim ikinci kez doğmuş gibi hissediyorum. Ben bu olayı yaşamadan önceden de dikkatli bir anneydim" diye konuştu. Anne, "Bu akşam camlara çocuk kilidi taktıracağım. Normalde hep kızların yanında biri dururdu. Artık ben evdeyken bile çocuk kilidim kapalı olacak" dedi.


"KAPILAR DA KİLİTLİ OLDUĞU İÇİN KİMSE İÇERİ GİREMEDİ"
Aynı sitede oturan Ayda Nur, "Bütün olayı baştan sona izledim. Hatta videoya çektim. Çocuğun içeri girmesi bile çok tehlikeliydi. Oyuncağını bile pencereye çıkarmıştı. Camın kenarında oyuncağıyla oynuyordu. Kapılar da kilitli olduğu için kimse içeri giremedi" diye konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA