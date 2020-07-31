İstanbul Küçükçekmece'de 5 katlı binanın 2'inci katında bulunan dairenin balkonu çöktü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Cennet Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın 2!inci, katında meydana geldi. Bilinmeyen bir sebeple 2'inci katta yer alan dairenin balkonu çekti. Olayda ölen veya yaralanan olmadı. Çökme anı bir işyerinin güvenlik kamarasına saniye saniye yansıdı.