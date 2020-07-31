Video Yaşam İstanbul Küçükçekmece'de çöken balkon güvenlik kamerasında | Video

İstanbul Küçükçekmece'de çöken balkon güvenlik kamerasında | Video

İstanbul Küçükçekmece'de çöken balkon güvenlik kamerasında | Video
31.07.2020 | 09:19

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İstanbul Küçükçekmece'de 5 katlı binanın 2'inci katında bulunan dairenin balkonu çöktü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Cennet Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın 2!inci, katında meydana geldi. Bilinmeyen bir sebeple 2'inci katta yer alan dairenin balkonu çekti. Olayda ölen veya yaralanan olmadı. Çökme anı bir işyerinin güvenlik kamarasına saniye saniye yansıdı.

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