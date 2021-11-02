Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:54
05:57
Eşine böbreğiyle hayat verdi 02.11.2021 | 11:12
02:28
70 yaşındaki kadını dolandırmaya giderken karşısında polisleri buldu 02.11.2021 | 11:21
00:16
İstanbul'da site içinde taksi kullanan çocuk kamerada 02.11.2021 | 11:11
02:24
04:39
05:14
03:34
Sinop’ta kartpostallık sonbahar manzaraları 02.11.2021 | 10:57
01:18
Kırtasiyeye giren karga pinpon topu ile önce oynadı sonra alıp kaçtı | Video 02.11.2021 | 10:41
04:12
İstanbul Sarıyer'de panelvan takla attı, sürücüsü yaralandı 02.11.2021 | 10:37
17:15
02:15
İstanbul Maltepe'de atık kağıt deposunda yangın 02.11.2021 | 09:48
05:18
01:35
Kokusu sokağa yayılınca öldüğü ortaya çıktı 02.11.2021 | 10:17
00:15
13 yaşındaki çocuğun ticari taksi kullandığı anlar kamerada | Video 02.11.2021 | 10:05
02:04
Esenyurt'ta sokak ortasında testereli sandalyeli kavga! | Video 02.11.2021 | 09:50
00:25
Markette kadınların maske takmama kavgası kamerada 02.11.2021 | 09:53
01:43
Bolu Dağı’nda göz gözü görmüyor 02.11.2021 | 09:50
07:38
Enkazdan çıkarılan minik Elif'in kurtuluşunun yıldönümü | Video 02.11.2021 | 09:36
01:05
Helal olsun sana Mustafa! Çoban Mustafa'nın Cumhuriyet sevgisi 02.11.2021 | 09:37
İstanbul Maltepe'de sabah saatlerinde atık kağıt deposunda yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın, sabaha saat 07.00 sıralarında Büyükbakkalköy Mahallesi Büyükbakkalköy Yolu Caddesi üzerinde bulunan atık kağıt deposunda çıktı. Yaklaşık 500 metrekarelik alanda bulunan atık kağıt deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Büyükbakkalköy, Maltepe ve Ataşehir itfaiye ekipleri müdahale etti. Depoyu içerden saran alevler, itfaiyenin uzun süren çalışmalarından sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.