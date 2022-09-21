Video Yaşam İstanbul Sarıyer'de feci kaza kamerada: Yolun karşısına geçerken araç çarptı | Video
İstanbul Sarıyer'de feci kaza kamerada: Yolun karşısına geçerken araç çarptı | Video

İstanbul Sarıyer'de feci kaza kamerada: Yolun karşısına geçerken araç çarptı | Video

21.09.2022 | 10:14

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Sarıyer’de otobüsten inip karşıya geçmek isteyen bir yayaya kadının sürücünün kullandığı araç çarptı. Feci kaza kameralara yansırken, çarpmanın etkisiyle yere savrulan adam yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Site sakinleri kazaların bu noktada sık yaşandığını belirterek önlem alınmasını istedi.

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Kaza, 2 Eylül Cuma günü saat 13.00 sıralarında Sarıyer Maden Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde otomobiliyle seyir halinde olan Duygu V., Zekeriyaköy istikametine doğru gitmeye başladı. Sürücü otobüs durağına geldiği esnada yolun karşısına geçmekte olan Selçuk Sözbir'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola fırlayan Sözbir yaralanınca vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardında Sarıyer Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN ARAÇ ÇARPTI
Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, site sakinleri burada sık sık yaralanmalı kazaların meydana geldiğini ve konuyla alakalı gerekli tedbirin alınmasını istediklerini belirtti. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Öte yandan sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa adımını atar atmaz seyir halindeki araç çarpıyor ve şahıs yola savruluyor.

"BURADA SIK SIK KAZA YAŞANIYOR"
Site sakinlerinden olan Hanife Okay, "Burada sık sık kaza yaşanıyor. Yerleşim yerlerinin çoğalması sebebiyle trafik eskisi gibi değil. Bir de bizim sitenin kapısına gereksiz yere park eden araçlar oluyor. Dolayısıyla siteden çıkanlar yolu göremediği için çok sık kaza olaylarına rastlanır oldu. Özellikle motosiklet kazaları çok oluyor. Hem arabalara hem de yayalara çarpıyorlar. Daha önce belediyeye buraya ışık konulması ile ilgili girişimlerimiz oldu ama sadece okul çıkışlarına koyabiliyoruz dediler. Bununla ilgili bir girişim olursa seviniriz" dedi.

"TRAFİK IŞIĞI KONMASINI İSTİYORUZ"
Site yöneticisi olan Nuray Sarahmetoğlu, "Arkadaş bir iki kere şikayette bulundu ama bir cevap alamadık. Trafik ışığı konmasını istiyoruz. Bu yol çift yönlü. Hem yol kenarlarında dükkanlar var alışveriş için araçlar duruyor. Onlar yolu kapatıyor. Trafik sıklaşıyor. Bizim siteye giriş yönünde de trafik sıkışınca kaza oluyor. Hem araç kazası hem de yayaya çarpma olayları yaşandı. Bizim ricamız, buraya bir trafik lambası ve kameranın konması. Az ileride anaokulu ve lise var ama burada bir trafik lambası yok" şeklinde konuştu.

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