Video Yaşam İstanbul’da 3 milyon liralık sahte kozmetik ve temizlik ürünü ele geçirildi | Video
İstanbul’da 3 milyon liralık sahte kozmetik ve temizlik ürünü ele geçirildi | Video

İstanbul’da 3 milyon liralık sahte kozmetik ve temizlik ürünü ele geçirildi | Video

03.09.2024 | 15:40

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, piyasa değeri toplam 3 milyon lira olan sahte kozmetik ve temizlik ürünü ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahte kozmetik ve temizlik ürünlerinin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmada, Bahçelievler ilçesi Yenibosna Mahallesi'nde bulunan bir adrese, sahte deterjan, şampuan ve güneş kremi gibi çok sayıda ürünlerin taklit edildiğinin belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi. Adrese yönelik gerçekleştirilen operasyon sonucu 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramda ise, piyasa değeri toplam 3 milyon lira olan 11 bin 52 adet dolumu tamamlanmış sahte deterjan, güneş kremi, şampuan, çamaşır suyu, 36 bin 200 adet boş bidon, kapak ve etiket olmak üzere toplamda 42 bin 282 adet ürün ele geçirildi. Yakalanan 1 şüpheliyle ilgili adli işlem başlatıldığı belirtilirken, sahte ürünler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde sergilendi.
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