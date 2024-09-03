İstanbul’da 3 milyon liralık sahte kozmetik ve temizlik ürünü ele geçirildi | Video
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, piyasa değeri toplam 3 milyon lira olan sahte kozmetik ve temizlik ürünü ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Adreste yapılan aramda ise, piyasa değeri toplam 3 milyon lira olan 11 bin 52 adet dolumu tamamlanmış sahte deterjan, güneş kremi, şampuan, çamaşır suyu, 36 bin 200 adet boş bidon, kapak ve etiket olmak üzere toplamda 42 bin 282 adet ürün ele geçirildi. Yakalanan 1 şüpheliyle ilgili adli işlem başlatıldığı belirtilirken, sahte ürünler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde sergilendi.
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