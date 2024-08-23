Video Yaşam İstanbul’da kuyumcuya silahlı saldırı kamerada | Video
İstanbul’da kuyumcuya silahlı saldırı kamerada | Video

İstanbul’da kuyumcuya silahlı saldırı kamerada | Video

23.08.2024 | 09:01

İstanbul Avcılar’da kuyumcu ve bir telefoncu dükkanına motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı esnasında dükkanın önünden geçen bir kişi kendini yere atlayarak son anda kurtuldu. O anlar saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, saat 16.00 sıralarında İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen 2 kişi, motosikletle sokağa gelerek kuyumcu ve cep telefonu dükkanına ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önlemi alana polis ekipleri çalışma başlattı. İki iş yerine toplam 7 mermi isabet ettiği görüldü. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

KENDİNİ YERE ATARAK SON ANA KURTULDU
Öte yandan, saldırı anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırı esnasında dükkanın önünden geçen bir adamın kendini yere atarak son anda kurtulduğu anlar yer aldı.
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