İstanbul’da kuyumcuya silahlı saldırı kamerada | Video
İstanbul Avcılar’da kuyumcu ve bir telefoncu dükkanına motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı esnasında dükkanın önünden geçen bir kişi kendini yere atlayarak son anda kurtuldu. O anlar saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
KENDİNİ YERE ATARAK SON ANA KURTULDU
Öte yandan, saldırı anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırı esnasında dükkanın önünden geçen bir adamın kendini yere atarak son anda kurtulduğu anlar yer aldı.
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