Video Yaşam İstanbul'da orman yangınlarını önlemek için helikopterli denetim | Video

İstanbul'da orman yangınlarını önlemek için helikopterli denetim | Video

İstanbul'da orman yangınlarını önlemek için helikopterli denetim | Video
17.08.2020 | 09:38

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İstanbul Polisi, son haftalarda artan şüpheli orman yangınları üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın da katılımıyla geçtiğimiz Pazar günü helikopter destekli Orman Denetlemesi yaptı. O anlar polis kamerasına böyle yansıdı. Orman yangınlarını önlemek amacıyla havadan ve karadan denetimlerin aralıksız devam edeceği vurgulandı.

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