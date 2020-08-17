İstanbul'da orman yangınlarını önlemek için helikopterli denetim | Video
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İstanbul Polisi, son haftalarda artan şüpheli orman yangınları üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın da katılımıyla geçtiğimiz Pazar günü helikopter destekli Orman Denetlemesi yaptı. O anlar polis kamerasına böyle yansıdı. Orman yangınlarını önlemek amacıyla havadan ve karadan denetimlerin aralıksız devam edeceği vurgulandı.