İstanbul'da orman yangınlarını önlemek için helikopterli denetim | Video

İstanbul Polisi, son haftalarda artan şüpheli orman yangınları üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın da katılımıyla geçtiğimiz Pazar günü helikopter destekli Orman Denetlemesi yaptı. O anlar polis kamerasına böyle yansıdı. Orman yangınlarını önlemek amacıyla havadan ve karadan denetimlerin aralıksız devam edeceği vurgulandı.