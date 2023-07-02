İstanbul’da PKK operasyonu: 9 terörist yakalandı | Video 02.07.2023 | 11:12 İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik yürütülen operasyonda, örgütün Suriye uzantısı PYD/YPG saflarında yer alan 9 terörist yakalandı. Operasyonlarda dijital materyallerle çeşitli çap ve ebatlarda 72 mermi ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Tem Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, haklarında geçmiş yıllarda örgütün Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde silahlı faaliyet gösterdiği şeklinde bilgiler elde edilen, bu doğrultuda haklarında ifade/beyan ve örgüt adına faaliyet gösterdiği dönemde çekildiği değerlendirilen fotoğrafları bulunan bazı teröristler tespit edildi.

TÜRKİYE'YE 'MÜLTECİ' KILIĞINDA GİRDİKLERİ SANILIYOR

Alınan istihbarat doğrultusunda harekete geçen emniyet ekipleri, 'mülteci' kılığında geldikleri sanılan teröristlerin yakalanması için dün operasyonun düğmesine bastı. Çok sayıda adrese yapılan zincirleme operasyonlarda 9 PYD/YPG üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Bu örgüt mensuplarının saklandıkları yerlerde yapılan aramalarda ise dijital materyaller ve farklı çap ve ebatlarda 72 mermi ele geçirildi. Yakalanan 9 terör örgütü üyesi, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesinde yer alan Terörle Mücadele Müdürlüğü'ne götürüldü. Geçmişte bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG saflarında silahlı faaliyet gösterdiği öne sürülen 9 kişinin polisteki sorgusu devam ediyor.