Video Yaşam İstanbul’da polisi bile şoke eden baskın: Metruk binayı pavyona çevirmişler | Video

İstanbul’da polisi bile şoke eden baskın: Metruk binayı pavyona çevirmişler | Video

İstanbul’da polisi bile şoke eden baskın: Metruk binayı pavyona çevirmişler | Video
21.04.2021 | 11:04

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Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında camları siyah filmle karartılan metruk görünümlü bir binaya baskın düzenledi. Baskında dairenin pavyona dönüştürüldüğünü ve localar kurulduğunu gören polis ekipleri, içerideki 14 kişiye toplamda 48 bin 566 lira idari para cezası kesti. Baskın anı kameralara yansırken, çeşitli suçlardan aranan bir şahıs ise gözaltına alındı.

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Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine "yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyetleri" genelde gönderilmişti. Bu kapsamda denetimlerini aralıksız sürdüren Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede sürdürülen çalışmalar kapsamında dün saat 02.00 sıralarında devriye görevini yaptığı esnafa Kağıthane Seyrantepe Mahallesi'ndeki metruk bir binaya şahısların girip çıktığını gördü. Binayı bir süre izlemeye alan Kağıthane polisi, binayı kontrol etmek için harekete geçti. Kapıyı çalan polis ekipleri açılmaması sonrası otomatik sistemle kapısı açılan binadan içeriye girdi.

METRUK BİNAYI PAVYONA ÇEVİRMİŞLER
Karanlık olan binanın üst katına çıkan polis ekipleri, ışık olmayan odalara localar kurulduğunu gördü. Odaları kontrol eden polis ekipleri, 6'sı kadın 14 kişinin pavyona çevrilen metruk binada eğlendiğini tespit etti. Polisi bile şoke eden baskın sonucunda içerideki 14 kişiye "Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet" suçundan toplamda 48 bin 566 lira idari para cezası uyguladı. Baskın anları ise kameralara yansıdı. Öte yandan içeridekilerin GBT'lerini sorgulayan Kağıthane polisi, çeşitli suçlardan aranması bulunan 38 yaşındaki Kadir A'yı ise gözaltına aldı.

Öte yandan bina zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinin hız kesmeden süreceği öğrenildi.

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