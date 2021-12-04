İstanbul'da üç adresi soyarak çaldıkları ziynet eşyalarını satan hırsızlar kamerada

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün tespitlerine göre; S.O. ve S.S. isimli iki kişi; Bayrampaşa İlçesi'nde evlere girerek elektronik eşyaları ve ziynet eşyalarını çaldı. Peş peşe üç adresi soyan ve güvenlik kamera görüntülerine yansıyan şüpheliler Bayrampaşa ve Esenler'de yakalandı. Çaldıkları elektronik eşyaları ve ziynet eşyalarını Fatih Aksaray'da sattıkları saptanan şüpheliler "Evden Hırsızlık" suçundan ötürü adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.