İstanbul’da yaşlı çifte kapkaç kamerada: Polis siyah bantlı plakadan çözdü | Video
Şişli’de motosikletli iki şahıs, yolda yürüyen yaşlı çiftin çantasını kapkaç yaptı. Olay anı kameralara yansırken, Şişli polisi tarafından yakalanan 2 kapkaççı tutuklandı. Başka bir kapkaç olayına daha karıştıkları belirlenen şahısların, siyah bantla kapattıkları plakadan tespit edilerek yakalandığı öğrenildi.
ŞİŞLİ POLİSİ SİYAH BANTLI PLAKADAN TESPİT ETTİ
Olayların ardından mağdurların şikayeti üzerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Şişli Polis Merkezi Amirliği ekipleri, vatandaşların ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şahısların kullandığı beyaz renkli motosikletin plakasının bir kısmını siyah bantla kapattığı belirlendi. Buradan yola çıkan Şişli polisi benzer renk, marka ve modeldeki yüzlerce motosikleti inceleyerek plakanın tamamına ulaştı. Çalışmalar sonucunda kapkaç yapan şahısların B.E.A. ve A.H. olduğu tespit edildi.
KAPKAÇÇILAR TUTUKLANDI
Yakalamaya yönelik çalışmalara devam eden polis ekipleri, iki şahsı olaydan 2 gün sonra Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi'ndeki bir sokakta olayda kullandıkları motosikletle birlikte kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen iki şahıs, ifadelerinin alınması ve adli işlemlerinin yapılmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece "kapkaç" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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