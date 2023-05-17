Video Yaşam İstanbul’da yaşlı çifte kapkaç kamerada: Polis siyah bantlı plakadan çözdü | Video
İstanbul’da yaşlı çifte kapkaç kamerada: Polis siyah bantlı plakadan çözdü | Video

İstanbul’da yaşlı çifte kapkaç kamerada: Polis siyah bantlı plakadan çözdü | Video

17.05.2023 | 10:00

Şişli’de motosikletli iki şahıs, yolda yürüyen yaşlı çiftin çantasını kapkaç yaptı. Olay anı kameralara yansırken, Şişli polisi tarafından yakalanan 2 kapkaççı tutuklandı. Başka bir kapkaç olayına daha karıştıkları belirlenen şahısların, siyah bantla kapattıkları plakadan tespit edilerek yakalandığı öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Şişli Merkez Mahallesi'nde geçtiğimiz ay meydana gelen olayda, yaşlı bir çift akşamüstü evlerine gitmek için sokak üzerinde yürümeye başladı. O esnada motosikletle sokak üzerinde seyreden iki şahıs, çiftin elindeki çantayı kapkaç yaparak hızla uzaklaştı. Aynı şahıslar Mecidiyeköy Meydanı'nda da yaklaştıkları bir vatandaşın cep telefonunu kapkaç yaptı.

ŞİŞLİ POLİSİ SİYAH BANTLI PLAKADAN TESPİT ETTİ
Olayların ardından mağdurların şikayeti üzerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Şişli Polis Merkezi Amirliği ekipleri, vatandaşların ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şahısların kullandığı beyaz renkli motosikletin plakasının bir kısmını siyah bantla kapattığı belirlendi. Buradan yola çıkan Şişli polisi benzer renk, marka ve modeldeki yüzlerce motosikleti inceleyerek plakanın tamamına ulaştı. Çalışmalar sonucunda kapkaç yapan şahısların B.E.A. ve A.H. olduğu tespit edildi.

KAPKAÇÇILAR TUTUKLANDI
Yakalamaya yönelik çalışmalara devam eden polis ekipleri, iki şahsı olaydan 2 gün sonra Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi'ndeki bir sokakta olayda kullandıkları motosikletle birlikte kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen iki şahıs, ifadelerinin alınması ve adli işlemlerinin yapılmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece "kapkaç" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ankara’da şiddetli fırtına nedeniyle havada uçan koltuk saniye saniye görüntülendi | Video 00:22
Ankara'da şiddetli fırtına nedeniyle havada uçan koltuk saniye saniye görüntülendi | Video 17.05.2023 | 17:59
İzmir’de bıçaklanarak hayatını kaybeden gencin cinayet şüphelileri adliyeye sevk edildi | Video 01:15
İzmir'de bıçaklanarak hayatını kaybeden gencin cinayet şüphelileri adliyeye sevk edildi | Video 17.05.2023 | 15:52
Bursa’da zincirleme kaza: 2 yaralı | Video 01:07
Bursa'da zincirleme kaza: 2 yaralı | Video 17.05.2023 | 15:51
Kahraman şoför, kalbi sıkışan yaşlı adamı hastaneye yetiştirdi | Video 04:23
Kahraman şoför, kalbi sıkışan yaşlı adamı hastaneye yetiştirdi | Video 17.05.2023 | 15:15
Depremzede, Kılıçdaroğlu’na 100 adet su parası gönderdi | Video 06:29
Depremzede, Kılıçdaroğlu’na 100 adet su parası gönderdi | Video 17.05.2023 | 15:15
Bingöl’de ovalar çiçekler açtı, koyun sürüleri otlamak için meralara bırakıldı | Video 04:02
Bingöl’de ovalar çiçekler açtı, koyun sürüleri otlamak için meralara bırakıldı | Video 17.05.2023 | 15:14
İstanbul’da ev sahibi dehşeti! Kiracısını bıçakla ağır yaraladı | Video 00:55
İstanbul’da ev sahibi dehşeti! Kiracısını bıçakla ağır yaraladı | Video 17.05.2023 | 14:01
Gençlerin sokak ortasında kavgası pes dedirtti: 2 kişiyi böyle darp ettiler | Video 01:06
Gençlerin sokak ortasında kavgası "pes" dedirtti: 2 kişiyi böyle darp ettiler | Video 17.05.2023 | 15:15
İstanbul’da vicdansız hırsıza meydan dayağı: SMA’lı bebeğin yardım kutusunu çaldı | Video 05:32
İstanbul’da vicdansız hırsıza meydan dayağı: SMA’lı bebeğin yardım kutusunu çaldı | Video 17.05.2023 | 15:14
İstanbul’da film sahnelerini aratmayan araç hırsızlığı kamerada | Video 02:51
İstanbul'da film sahnelerini aratmayan araç hırsızlığı kamerada | Video 17.05.2023 | 15:14
Sarı çiçeklerle renklenen Yüksekova’da mest eden görüntü | Video 05:08
Sarı çiçeklerle renklenen Yüksekova’da mest eden görüntü | Video 17.05.2023 | 15:14
Çöp evde 3 çocuk çıplak halde bulunmuştu: Anne ve baba hakim karşısında | Video 02:04
Çöp evde 3 çocuk çıplak halde bulunmuştu: Anne ve baba hakim karşısında | Video 17.05.2023 | 15:15
Marmaris’e 480 yolculu kruvaziyer gemisi demir attı | Video 01:23
Marmaris’e 480 yolculu kruvaziyer gemisi demir attı | Video 17.05.2023 | 15:14
Müge Anlı’da aranan Eşmi Akıncı ahırda bulunmuştu: Kaybolduğu gece güvenlik kamerasındaki kişi kim? | Video 03:02
Müge Anlı'da aranan Eşmi Akıncı ahırda bulunmuştu: Kaybolduğu gece güvenlik kamerasındaki kişi kim? | Video 17.05.2023 | 13:44
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Gaffar Mayik son yolculuğuna uğurlandı | Video 01:42
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Gaffar Mayik son yolculuğuna uğurlandı | Video 17.05.2023 | 13:50
İstanbul’da yasa dışı avlanan 9 ton kalkan balığı ele geçildi | Video 01:45
İstanbul'da yasa dışı avlanan 9 ton kalkan balığı ele geçildi | Video 17.05.2023 | 13:50
Alkollü sürücü, kendisini durdurmaya çalışan vatandaşı böyle ezdi | Video 03:52
Alkollü sürücü, kendisini durdurmaya çalışan vatandaşı böyle ezdi | Video 17.05.2023 | 12:31
Kontrolden çıkan minibüs metrelerce kayarak akaryakıt istasyonuna girdi | Video 01:22
Kontrolden çıkan minibüs metrelerce kayarak akaryakıt istasyonuna girdi | Video 17.05.2023 | 12:31
Sarıyer’de kontrolden çıkan İETT otobüsünün çarptığı direk devrildi | Video 01:29
Sarıyer'de kontrolden çıkan İETT otobüsünün çarptığı direk devrildi | Video 17.05.2023 | 12:31
Sancaktepe’de beton mikserinin tehlikeli yolculuğu kamerada | Video 01:46
Sancaktepe’de beton mikserinin tehlikeli yolculuğu kamerada | Video 17.05.2023 | 12:31

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA