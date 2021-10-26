İzmir’de kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

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İzmir’in Balçova ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç tel örgüleri yıkıp ağaca çarptı. Kazada sürücü olay yerinde yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Balçova ilçesi Mustafa Kemal Sahil Bulvarı yan yolda meydana geldi. İddiaya göre, Narlıdere'den Balçova yönüne gitmekte olan Mustafa Kılıç (25) idaresindeki Ford marka hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarında bulunan tel örgüleri yıktıktan sonra ağaca çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis, 112 Acil Sağlık ve 110 AKS ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü Mustafa Kılıç'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, araç içerisinde yolcu konumunda bulunan 2 kişinin ise yaralandığı tespit edildi. Ambulanslara alınarak Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavi altına alındığı öğrenildi.
Öte yandan, araç içerisinde sıkışan Kılıç'ın cansız bedeni olay yerine gelen 110 AKS ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bulunduğu yerden çıkarıldı. Savcının incelemesinin ardından Kılıç'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, araç ise çekici vasıtası ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.