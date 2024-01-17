Video Yaşam İzmir’de yangın faciası: 1 ölü, 3 ağır yaralı | Video
İzmir’de yangın faciası: 1 ölü, 3 ağır yaralı | Video

İzmir’de yangın faciası: 1 ölü, 3 ağır yaralı | Video

17.01.2024 | 10:46

İzmir’in Çiğli ilçesinde bir kozmetik deposunda çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybederken, 3 işçi de ağır yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, Çiğli ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde bir kozmetik deposunda yangın çıktı. Henüz sebebi belirlenmeyen yangında depoda zaman zaman patlamalar meydana geldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangında 1 işçinin hayatını kaybettiği, 3 işçinin ise ağır yaralandığı belirtildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, yaralı işçilerin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 17 Ocak 2024 Çarşamba atv izle! | Video 05:02
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 17 Ocak 2024 Çarşamba atv izle! | Video 17.01.2024 | 10:59
İzmir’de yangın faciası: 1 ölü, 3 ağır yaralı | Video 00:48
İzmir’de yangın faciası: 1 ölü, 3 ağır yaralı | Video 17.01.2024 | 10:46
Seyhan polisinden iki farklı eve baskın: 2 bin 423 uyuşturucu hap ile silahlar ele geçirildi | Video 00:55
Seyhan polisinden iki farklı eve baskın: 2 bin 423 uyuşturucu hap ile silahlar ele geçirildi | Video 17.01.2024 | 10:42
Mersin’de ’torbacı’ operasyonu: 21 gözaltı | Video 02:44
Mersin'de 'torbacı' operasyonu: 21 gözaltı | Video 17.01.2024 | 10:31
Büyükçekmece’de şüpheliyi kovalayan polis aracının kazasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 03:42
Büyükçekmece’de şüpheliyi kovalayan polis aracının kazasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 17.01.2024 | 10:19
Kentin göbeğinde eğlence mekanına kurşun yağdırdı: 2 yaralı | Video 01:25
Kentin göbeğinde eğlence mekanına kurşun yağdırdı: 2 yaralı | Video 17.01.2024 | 10:18
Beykoz’da aşırı hız yapan aracın kazaya neden olduğu anlar kamerada | Video 00:45
Beykoz'da aşırı hız yapan aracın kazaya neden olduğu anlar kamerada | Video 17.01.2024 | 10:16
Beykoz TEM otoyolu’nda makas atan sürücü kazaya yol açtı; O anlar kamerada | Video 01:23
Beykoz TEM otoyolu'nda makas atan sürücü kazaya yol açtı; O anlar kamerada | Video 17.01.2024 | 08:35
Gaziantep’te terör örgütü propagandasına şafak operasyonu: 5 gözaltı | Video 00:36
Gaziantep'te terör örgütü propagandasına şafak operasyonu: 5 gözaltı | Video 17.01.2024 | 08:45
Isparta’da kontrolden çıkan araç refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 02:14
Isparta’da kontrolden çıkan araç refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 17.01.2024 | 08:26
Örnekköy’deki silahlı çatışmaya 3 tutuklama | Video 01:22
Örnekköy'deki silahlı çatışmaya 3 tutuklama | Video 17.01.2024 | 08:26
Mersin’de 430 polisle 54 torbacıya şafak operasyonu | Video 01:57
Mersin'de 430 polisle 54 torbacıya şafak operasyonu | Video 17.01.2024 | 08:26
Çatıda başlayan yangın binanın iki katını kullanılamaz hale getirdi 02:52
Çatıda başlayan yangın binanın iki katını kullanılamaz hale getirdi 16.01.2024 | 23:33
Avusturya’da iltica başvurusu kabul edilmeyen Türk vatandaşı nikah masasındayken sınır dışı edildi 00:50
Avusturya’da iltica başvurusu kabul edilmeyen Türk vatandaşı nikah masasındayken sınır dışı edildi 16.01.2024 | 20:39
Mersin’deki kazada yeni görüntüler ortaya çıktı! Otobüs şoförü hız sınırını 3 kat aşmış... | Video 00:26
Mersin'deki kazada yeni görüntüler ortaya çıktı! Otobüs şoförü hız sınırını 3 kat aşmış... | Video 16.01.2024 | 16:54
Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı: O anlar kamerada | Video 01:08
Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı: O anlar kamerada | Video 16.01.2024 | 16:31
Karkamış Sınır Kapısı’nda bekleyen tır alev topuna döndü | Video 00:55
Karkamış Sınır Kapısı'nda bekleyen tır alev topuna döndü | Video 16.01.2024 | 16:02
Şişli’de 5 evden ziynet eşyalarını çalan 2 şüpheli yakalandı | Video 04:35
Şişli'de 5 evden ziynet eşyalarını çalan 2 şüpheli yakalandı | Video 16.01.2024 | 14:47
Batman’da 124 kilo uyuşturucuya 6 gözaltı | Video 01:08
Batman'da 124 kilo uyuşturucuya 6 gözaltı | Video 16.01.2024 | 14:26
Esenyurt’ta hareketli dakikalar... Bankadan çıkan vatandaşı böyle gasp ettiler | Video 01:19
Esenyurt'ta hareketli dakikalar... Bankadan çıkan vatandaşı böyle gasp ettiler | Video 16.01.2024 | 14:30

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA