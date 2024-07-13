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Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu, 3 kişi tutuklandı | Video

Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu, 3 kişi tutuklandı | Video

13.07.2024 | 11:12

Kütahya'da jandarmanın uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

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Kütahya İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar neticesinde, Kütahya merkez Bahçelievler Mahallesinde yapılan operasyonda, 30 gram bonzai, 1 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen M.Y, A.K., S.Ü., B.T., G.G., isimli 5 şüpheli yakalanırken, M.Y., A.K. ve S.Ü., isimli şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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