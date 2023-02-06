Kahramanmaraş’ta 5 yaşındaki çocuk, depremden 7 saat sonra böyle kurtarıldı | Video
Kahramanmaraş’ta enkaz altında kalan 5 yaşındaki çocuk, depremden 7 saat sonra canlı olarak kurtarıldı. Babasının elini bir an olsun bırakmayan minik Ayşe, kameralara yansıdı.
Anne, baba ve erkek çocuk sabah erken saatlerde kurtarıldı ancak 5 yaşındaki Ayşe Kübra Güneş'e ulaşmak kolay olmadı. Öğretmenler, sağlık ekipleri ve jandarmanın çalışmasıyla Ayşe Kübra Güneş'in yeri tespit edildi. Ekipler 5 yaşındaki kız ile sürekli konuşarak, sakin tutmaya çalıştı. Minik kız ekiplerin telkiniyle babasına enkaz altından 'iyiyim' mesajı da gönderdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Minik Ayşe ekiplerin çalışması sonucu depremden 7 saat sonra canlı olarak enkazdan çıkartıldı. Babasına kavuşan minik kız, sedyeye konularak ambulansa götürülmek istendi. Minik kız bu sırada da babasının elini bir an olsun bırakmadı. Ambulansa bindirilen Kübra Ayşe, hastaneye kaldırıldı.
Ayşe Kübra'nın enkaz altından çıkartılmasının hemen ardından yaşanan artçı deprem ise, paniğe neden oldu. Bir anda çevrede bulunanlar kaçışarak, yaşanabilecek yeni bir bina çökmesinden kurtulmaya çalıştı.
Minik Ayşe'yi kurtaran öğretmenlerden biri yaşananları anlatarak, "Kendi tırnaklarımızla kazıyarak anne, baba ve oğlu çıkardık. Yaklaşık 7 saat sonra Ayşe Kübra'yı zorla çıkardık. Hocamın mesajına geldik biz. Okulun whatsapp gurubunda yazdım bir yoklama aldık. Hocam 'enkaz altında kaldık' diye mesaj atınca kendi ailemi araçla bir yere bıraktım ve buraya geldik. Sağ olsunlar çok çalıştılar arkadaşlar. İğne kazar gibi kazdık Ayşe'yi de çıkardık" ifadelerini kullandı.
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