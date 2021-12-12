Kaldırıma çıkan motosiklet anne ve çocuklarına çarptı: 5 yaralı | Video

Antalya'da kaldırıma çıkan motosiklet, anne ve 3 çocuğuna çarptıktan sonra devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi'nde dün akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Berkay D.'nin kullandığı motosiklet, kaldırıma çıkarak anne ve 3 çocuğuna çarpıp devrildi. Kazada motor sürücüsü Berkay D., kaldırımda bulunan Filiz Yıldırım (29), çocukları Kerem (10), Mert (3) ve Elif Azra (1) yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kazanın ardından trafik ekipleri tarafından yapılan incelemede motosiklet üzerinde takılı plakanın başka bir motosiklete ait olduğu, kaza sırasında motosikletin oturağının altından yola savrulan motosikletin gerçek plakası olduğu ve sürücünün ehliyetinin olmadığı belirlendi. Trafik ekipleri motosiklet sürücüsüne 12 bin 83 TL para cezası uyguladı.