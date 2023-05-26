Video Yaşam Kaleiçi'nde tarihi ev küle döndü | Video
Kaleiçi'nde tarihi ev küle döndü | Video

Kaleiçi'nde tarihi ev küle döndü | Video

26.05.2023 | 11:16

ANTALYA'nın tarihi Kaleiçi bölgesinde yer alan iki katlı kullanılmayan ahşap ve kerpiç ev, yangında küle döndü.

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Antalya'nın tarihi Kaleiçi bölgesinde yer alan iki katlı kullanılmayan ahşap ve kerpiç ev, yangında küle döndü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, soğutma çalışmaları sabah saatlerine kadar devam etti.Yangın, saat 01.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kaleiçi Barbaros Mahallesi Hamit Efendi sokakta yer alan 2 katlı kullanılmayan ahşap ve kerpiç evde çıktı. Tarihi evden duman ve alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen Kaleiçi İtfaiye istasyonu ekipleri, yangının büyüklüğü dolayısıyla diğer istasyonlardan takviye istedi. Evin kerpiç ve ahşap olmasından dolayı alevler kısa sürede çatıyı tamamen sardı. Sokağın dar olmasından dolayı itfaiye ekipleri yangın yerine yakın bir mesafeden söndürme çalışmalarına başladı. Destek gelen itfaiye ekiplerinin de katılımıyla yangın 2 saatte kontrol altına alınırken, sabahın ilk saatlerine kadar da soğutma çalışmaları devam etti. Tarihi evin üst kısmı ve iç kısmı tamamen yanarken, zaman zaman da çökmeler meydana geldi. Ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

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