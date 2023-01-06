Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video

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Karabük-Yenice karayolunda iki otomobilin otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kazada sürücü Şenol T. ve yanındaki Tuncay T. ile Hüseyin A.'nın otomobilinde bulunan yolcu Ahmet B. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.