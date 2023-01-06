Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video

Karabük-Yenice karayolunda iki otomobilin otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza Karabük-Yenice karayolu Bolkuş Köyü yakınlarında meydana geldi. Hüseyin A. yönetimindeki otomobil, Şenol T. idaresindeki otomobille çarpıştı.Kazada sürücü Şenol T. ve yanındaki Tuncay T. ile Hüseyin A.'nın otomobilinde bulunan yolcu Ahmet B. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.