Kars sis bulutları arasında adeta kayboldu | Video

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Kars sis bulutları arasında kayboldu. Kentin tarihi bölgeleri adeta görünmezken, ortaya kartpostal görüntüler çıktı.
Başta Kars Kalesi olmak üzere kentin tamamı adeta siste kayboldu. Kars'ın sisten kaybolduğunu ifade eden vatandaşlar, "Kars'ta sis etkili, görüş mesafesi düştü. Kars Kalesi'nin eteklerindeyim. Şuanda manzara muhteşem, Kars sisten görünmüyor" dediler.
Öte yandan kentte etkili olan sis ulaşımı da olumsuz etkiledi. Özellikle araçlarıyla kent dışına çıkan sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Trafik ekipleri ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.