Video Yaşam Kartal'da İETT otobüsünün çarptığı bisikletli: “Otobüs kontrolü kaybetmiş bir şekilde drift yaparak durağa daldı” | Video

Kartal'da İETT otobüsünün çarptığı bisikletli: “Otobüs kontrolü kaybetmiş bir şekilde drift yaparak durağa daldı” | Video

Kartal'da İETT otobüsünün çarptığı bisikletli: “Otobüs kontrolü kaybetmiş bir şekilde drift yaparak durağa daldı” | Video
19.08.2021 | 12:54

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sel felaketi bölgesinde 300’e yakın vatandaşı kurtaran kahraman tim | Video 02:44
Sel felaketi bölgesinde 300’e yakın vatandaşı kurtaran kahraman tim | Video 19.08.2021 | 13:33
Gençlik Parkı’nı yıkan İBB’ye vatandaştan tepki Biz bunu hakettik! Her şey çok güzel oldu! | Video 00:13
Gençlik Parkı'nı yıkan İBB'ye vatandaştan tepki "Biz bunu hakettik! Her şey çok güzel oldu!" | Video 19.08.2021 | 13:41
Palet taşıyan tırın tehlike saçtığı anlar kamerada | Video 01:37
Palet taşıyan tırın tehlike saçtığı anlar kamerada | Video 19.08.2021 | 13:33
Kamyon kasasındaki tuğlalara yola saçıldı, küçük çocuk saniyelerle ölümden döndü | Video 01:00
Kamyon kasasındaki tuğlalara yola saçıldı, küçük çocuk saniyelerle ölümden döndü | Video 19.08.2021 | 13:33
Isparta’da 2 grup arasındaki kavga boks maçını aratmadı | Video 02:28
Isparta’da 2 grup arasındaki kavga boks maçını aratmadı | Video 19.08.2021 | 12:54
Kartal’da İETT otobüsünün çarptığı bisikletli: “Otobüs kontrolü kaybetmiş bir şekilde drift yaparak durağa daldı” | Video 03:38
Kartal'da İETT otobüsünün çarptığı bisikletli: “Otobüs kontrolü kaybetmiş bir şekilde drift yaparak durağa daldı” | Video 19.08.2021 | 12:54
Kartal’da balık restoranında korkutan yangın | Video 01:51
Kartal'da balık restoranında korkutan yangın | Video 19.08.2021 | 12:54
Kamyonet kasasında askıda yolculuk kamerada | Video 00:14
Kamyonet kasasında askıda yolculuk kamerada | Video 19.08.2021 | 12:54
İstanbul Bağcılar’da ipten kadın iç çamaşırı çalan şahıs kamerada! 01:53
İstanbul Bağcılar'da ipten kadın iç çamaşırı çalan şahıs kamerada! 19.08.2021 | 12:08
SON DAKİKA: İstanbul Kartal’da yangın! Olay yerinden ilk görüntüler kamerada... 01:36
SON DAKİKA: İstanbul Kartal'da yangın! Olay yerinden ilk görüntüler kamerada... 19.08.2021 | 12:12
İstanbul’da torbacılara zehir baskını kamerada... 19 gözaltı! 01:37
İstanbul'da torbacılara zehir baskını kamerada... 19 gözaltı! 19.08.2021 | 12:17
İstanbul Gaziosmanpaşa’da markette çanta çalan kadın kamerada 03:29
İstanbul Gaziosmanpaşa'da markette çanta çalan kadın kamerada 19.08.2021 | 11:47
Kağıthane’de feci kaza kamerada | Video 03:29
Kağıthane’de feci kaza kamerada | Video 19.08.2021 | 11:36
Meriç Köprüsü’nde nehre atlayan köpeği için o da daldı | Video 05:35
Meriç Köprüsü'nde nehre atlayan köpeği için o da daldı | Video 19.08.2021 | 11:07
Taksim’de dehşet anları: Özür dilemek isterken, tek yumrukla komalık oldu | Video 02:47
Taksim’de dehşet anları: Özür dilemek isterken, tek yumrukla komalık oldu | Video 19.08.2021 | 11:03
Taksim’de kadınların kıskançlık kavgası kamerada | Video 01:09
Taksim'de kadınların kıskançlık kavgası kamerada | Video 19.08.2021 | 10:53
İstanbul’da hamile kadın hırsız, minik çocuğun kumbarasını çaldı | Video 00:48
İstanbul’da hamile kadın hırsız, minik çocuğun kumbarasını çaldı | Video 19.08.2021 | 10:53
Esenyurt’ta ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada | Video 00:48
Esenyurt’ta ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada | Video 19.08.2021 | 10:53
İstanbul’da PKK operasyonu! 3 şüpheli gözaltına alındı | Video 00:56
İstanbul'da PKK operasyonu! 3 şüpheli gözaltına alındı | Video 19.08.2021 | 10:42
İBB’nin Gençlik Parkı’nı yıkmasına mahallelinin tepkisi büyüyor | Video 04:36
İBB'nin Gençlik Parkı'nı yıkmasına mahallelinin tepkisi büyüyor | Video 19.08.2021 | 10:34

Kartal Sahil’de aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT şoförü otobüs durağına daldı. O esnada durakta bekleyen 4 bisikletli yaralandı. Hastaneye kaldırılan bisikletliler ise yaşanan o korku dolu dakikaları anlattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 07.30 sıralarında Kartal Sahil yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halinde olduğu sırada yağış sonrası kayganlaşan zeminde aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden otobüs sürücüsü yol kenarındaki durağa daldı. O esnada durakta bekleyen 4 bisikletli ise kazadan kıl payı kurtuldu. Hafif yaralanarak hastaneye kaldırılan bisikletlilerden Levent Atil ve Volkan Kurdoğlu yaşanan korku dolu dakikaları anlattı.

"OTOBÜS BİRAZ DAHA HIZLI OLSAYDI ÜSTÜMÜZDEN GEÇEBİLİRDİ"
İETT otobüsünün çarptığı bisikletliler arasında bulunan Levent Atil kaza hakkında, "Yağmur dolayısıyla Kartal tarafındaki bir durakta durduk. Yağmurun dinmesini bekledik. Yağmur dindikten sonra yolumuza devam edecektik. Yağmur dindikten sonra yerlerin kurumasını bekliyorduk. O sırada bir otobüs kayarak durağın içine girdi. Biz hepimiz duraktaydık 5 arkadaş. Kaçacak yer yoktu. 2 arkadaşımız otobüsle durak arasına sıkıştı. 2 arkadaş, durağın arkasına düştük. Vücudumuzda kesikler, vuruklar oluştu. Ucuz atlattık. Biraz daha hızlı olsaydı üstümüzden geçebilirdi. Ben iyi durumda olanlardan biriyim. Diğer arkadaşlar tekerlekli sandalyede şu an. Geldiğini gördük ama kaçacak yerimiz yoktu." diye konuştu.

"OTOBÜS KONTROLÜ KAYBETMİŞ BİR ŞEKİLDE DRİFT YAPARAK DURAĞA DALDI"
Otobüsün çarptığı bisikletlilerden Levent Kurdoğlu, "Biz 5 kişilik bir yarış takımıyız. Bostancı'dan Tuzla istikametine antrenman yapıp oradan da geri dönüyorduk. Kartal Maltepe civarında bir yağmur başladı. Yaz yağmuru olduğunu düşünüp otobüs durağında bekleyelim dedik. Yaklaşık bir beş dakika sonra Tuzla'dan Bostancı istikametine doğru gelen bir İETT otobüsü tamamen kontrolü kaybetmiş bir şekilde drift yaparak otobüs durağına daldı. Otobüs yolu kaplayarak geldiği için kaçacak yerimiz yoktu. Yola çıksak altında kalacaktık. Zaten otobüs durağına çarptı ve otobüs durağını dümdüz etti." dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA