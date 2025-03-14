Kayseri'de hırsızlık suçlarından aranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 14 gözaltı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından hırsızlık suçlarından aranan şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 12'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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