Kazanın ardından ‘Niye gülüyorsun' ve 'o vurdu' tartışması | Video

05.11.2025 | 11:27

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan kadın yaralandı. Kazanın ardından otomobilde yolcu olarak bulunan bir kadın, kaza yerinde bulunan bir kadın arasında ‘Niye gülüyorsun' tartışması yaşandı. Aynı şekilde araç sürücülerinin kazanın suçlusu olarak birbirlerini suçlamaları nedeniyle de tartışma yaşandı.

Kaza; Manavgat ilçesi Eski Hisar Mahallesi Barış Manço Parkı yan tarafındaki 9509 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güllük Caddesi istikametine seyir halindeki Çetin A.'nın kullandığı 07 APJ 969 plakalı otomobile, 9510 sokak istikametinden seyir halindeki Alper T.'nin kullandığı 58 AGA 045 plakalı motosiklet yandan çarptı. Motosikletin direksiyonu otomobilin kapısına sıkışarak otomobille birlikte 6-7 metre giderken direksiyon ön koltukta yolcu olarak bulunan Gülnaz A.'ın omuzundan yaralandı.

"NEDEN GÜLÜYORSUN' DİYE TARTIŞTILAR
Yaralı, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından otomobilde yolcu olarak bulunan ve kazayı yara almadan atlatan kadın ile kazayı seyreden başka bir kadın arasında 'neden gülüyorsun' tartışması yaşandı. Tartışma trafik ekibi ve vatandaşların araya girmeleriyle kavgaya dönüşmeden sonlandırıldı. Aynı şekilde araç sürücülerinin kazanın suçlusu olarak birbirlerini suçlamaları nedeniyle başlayan ağız dalaşı da trafik ekipleri tarafından taraflar sakinleştirilerek sonlandırıldı.

