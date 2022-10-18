Kedilere yem vermek için çıktığı sokakta beton mikseri altında kaldı | Video

Avcılar’da, kedilere mama vermek için sokağa çıkan 70 yaşındaki kadını, beton mikseri manevra yaptığı sırada ezdi. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ise gözaltına alındı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Avcılar Merkez Mahallesi Birsen Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm çerçevesinde inşaata beton götüren S.M, idaresindeki 34 EE 2701 plakalı mikser manevra yaptığı sırada, sokakta kedilere mama vermeye çıkan Selime Çalışkan'a (70), çarptı. Çarpmanın etkisiyle Çalışkan, tekerin altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.



Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrolde kadının hayatını kaybettiğini ve tekerin kafasının üstünden geçtiğini belirledi. Polis ekipleri, sokağı güvenlik şeridi ile yaya ve araç trafiğine kapattı. Sürücü S.M. ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kadının hayatını kaybettiğini öğrenen komşuları telefonla kızını arayarak haber verdi. Olay yerine gelen kızı ise gözyaşlarına boğulurken, yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi. Yapılan incelemenin ardından kadının cesedi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

"KEDİLERE YEM VERİYORDU"



Olayla ilgili konuşan Ekrem isimli görgü tanığı, "Kadın kedilere yem veriyordu. Mikser de geri geri gelirken de görmemiş herhalde altına almış. Kadın kedilere yem verirken dikkat etmemiş" dedi.