Video Yaşam Kırıkkale'de kaza üstüne kaza! Yaralılara müdahale eden 2 sağlıkçıya araç çarptı: 10 yaralı | Video
Kırıkkale'de kaza üstüne kaza! Yaralılara müdahale eden 2 sağlıkçıya araç çarptı: 10 yaralı | Video

Kırıkkale'de kaza üstüne kaza! Yaralılara müdahale eden 2 sağlıkçıya araç çarptı: 10 yaralı | Video

23.01.2025 | 08:24

Kırıkkale'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 3 aracın karıştığı kazada, 2'si sağlık personeli olmak üzere 10 kişi yaralandı. Bilinci kapalı olan 13 yaşındaki bir çocuğun ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Ankara D200 karayolu üzerindeki Irmak Virajlar Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.H. idaresindeki 58 AP 705 plakalı Honda marka otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Durumu fark eden başka bir sürücü, yardım amacıyla 61 PA 855 plakalı Volkswagen marka kamyonetini yol kenarına park etti. Ancak, N.G. yönetimindeki 66 AAR 478 plakalı Opel marka otomobil, önce kazalı araca ardından park halindeki kamyonete çarptı. Kontrolünü kaybeden otomobil, savrularak yaralılara müdahale eden sağlık personeli A.H. ve E.K.'ya çarptı.

13 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
Kazada, 2 sağlık personelinin yanı sıra sürücüler N.G. (45), B.U. (53) ile yolcular A.C. (65), Ö.U. (44), A.Ç. (44), H.Ç. (45), K.U. (13) ve R.M. (17) yaralandı. Yapılan ihbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 13 yaşındaki K.U.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelen araçlar, trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından otoparka çekildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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