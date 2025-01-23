Kırıkkale'de kaza üstüne kaza! Yaralılara müdahale eden 2 sağlıkçıya araç çarptı: 10 yaralı | Video
Kırıkkale'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 3 aracın karıştığı kazada, 2'si sağlık personeli olmak üzere 10 kişi yaralandı. Bilinci kapalı olan 13 yaşındaki bir çocuğun ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
13 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
Kazada, 2 sağlık personelinin yanı sıra sürücüler N.G. (45), B.U. (53) ile yolcular A.C. (65), Ö.U. (44), A.Ç. (44), H.Ç. (45), K.U. (13) ve R.M. (17) yaralandı. Yapılan ihbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 13 yaşındaki K.U.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelen araçlar, trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından otoparka çekildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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