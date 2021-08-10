Kırklareli’de 30 keklik doğayla buluştu | Video
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Kırklareli’ne bağlı Kofçaz ilçesinin Taştepe köyünde Kırklareli orman işletme müdürlüğü tarafından doğaya 30 kınalı keklik salındı.
Kırklareli'ne bağlı Kofçaz ilçesi Taştepe köyünde bulunan yaklaşık 700 metre rakımlı Ahmetbaba Tepesi olarak bilinen tarihi tepeye Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü tarafından bölgeye otuz kınalı keklik bırakıldı.
KEKLİKLERİN BURADA ÇOĞALMASI HEDEFLENİYOR
Taştepe köyü muhtarı Ümmet Uzunlar, keklikler için bölgeye 2 günde bir traktörü ile su taşıyor. Muhtar Uzunlar; bu sıcak yaz günlerinde salınan bu kekliklerin su ihtiyaçlarını bir süre daha sürdüreceklerini söyledi.