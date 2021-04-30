Video Yaşam KKTC'de eski Rus polis müfettişine 12 yıl hapis cezası | Video

KKTC'de eski Rus polis müfettişine 12 yıl hapis cezası | Video

KKTC'de eski Rus polis müfettişine 12 yıl hapis cezası | Video
30.04.2021 | 14:28

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne ilçesinde 2019 yılında bir kadının boğazını sıkıp bayıltarak tecavüz suçu işleyen Rus uyruklu eski polis müfettişi Alexander Satlaev, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) darp ve tecavüz suçlamasıyla cezaevinde tutuklu bulunan Rus uyruklu eski polis müfettişi Alexander Satlaev hakkında görülen davada sona gelindi. Daha önce tutuklu bulunduğu cezaevinden firar ederek günler sonra yakalanan Satlaev, Girne Kaza Mahkemesinde yargılandığı davada "tecavüz, cinsel saldırı ve darp" suçu işlediği gerekçesiyle 12 yıl hapis cezasına çarptırılarak Lefkoşa Merkezi Cezaevine gönderildi.

RUSYA'DA SUÇ DOSYASI KABARIK
Rusya'da 4 kadına tecavüz eden, 7 kadına ise tecavüze teşebbüsten suçlu bulunup hapse atılan Satlaev, şartlı tahliye ile serbest kalmıştı. 2019'da KKTC'ye gelerek Ağustos ayı içerisinde bir apartmanda sıkıştırdığı kadını bayıltıp tecavüzde bulunan Satlaev, polis tarafından yakalanarak cezaevine konmuştu. Satlaev yargılama sürecinde bulunduğu cezaevinden firar etmiş, günler sonra yakalanmıştı.

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