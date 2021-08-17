Komşu katili ana-oğul tutuklandı: İkisi de sabıkalı çıktı
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OTOMATİK OYNAT
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Husumetli oldukları komşuları ile kavga eden ve aynı aileden 4 kişiyi yaralayarak 2’sinin ölümüne neden olan annee H.Y ve oğlu T.Y, sevk edildikleri adli merciiler tarafından tutuklandı. Öte yandan her ikisinin de sabıkalı oldukları öğrenildi.