Komşu katili ana-oğul tutuklandı: İkisi de sabıkalı çıktı

Husumetli oldukları komşuları ile kavga eden ve aynı aileden 4 kişiyi yaralayarak 2’sinin ölümüne neden olan annee H.Y ve oğlu T.Y, sevk edildikleri adli merciiler tarafından tutuklandı. Öte yandan her ikisinin de sabıkalı oldukları öğrenildi.